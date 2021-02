La confesión de Juanes a 20 años de su primera presentación en el Festival de Viña del Mar

Uno de los artistas de la música pop y rock más importantes de Latinoamérica es sin duda, el cantante colombiano Juanes, quien se presentó por primera vez en su historia en el Festival de Viña del Mar, escenario que fue un trampolín para su carrera en 2003.

A 20 años de su primera experiencia en el certamen internacional, el músico aseguró que “me pasa muchas cosas por la mente y emociones. Me veo y me veo muy chico, cómo si fuera mi hermano o mi hijo; la verdad es que no entendía lo que estaba pasando, me estaba descubriendo”.

“Han pasado 20 años, he estudiado mucho, el mismo escenario, cómo enfrentar al público porque eso hay que manejarlo y en verdad estoy agradecido a la vida que me permitió estar ahí”, agregó en el programa Todos a Viña.

Respecto al porqué su nombre Juanes, el cantante explicó que “mi nombre es Juan Esteban, pero mi papá lo abrevió y todos empezaron a decir eso y hasta hoy día me preguntan”.