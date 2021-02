“Me enamoré hasta los huesos”: Paty Maldonado realizó especial dedicatoria en plena transmisión de su programa

La animadora Patricia Maldonado se tomó unos momentos en su programa “Las Indomables” para saludar a una de las personas más importantes en su vida.

Durante el último capítulo, la comunicadora le envió un emotivo saludo a su hijo, quien este jueves cumplió 34 años.

“Hoy para mí es un día muy especial, porque hace 34 años atrás un hombre cambió mi vida absolutamente“, comenzó expresando Maldonado.

“Llegó a mi vida un hombre, que nunca pensé que me iba a sacar… o sea de partida poner en la balanza mi carrera artística internacional con quedarme en Chile“, agregó la animadora.

Tras esto, aseguró que “me enamoré hasta los huesos y tomé la determinación que era mejor quedarme en Chile para criarlo, y me refiero a mi hijo, hoy cumple 34 años“.

“Entonces para mí es un día muy especial, porque tuve la suerte de parir un hijo sano, con valores, respetuoso, educado e inteligente, entonces me siento privilegiada, y mi hija va a estar de cumpleaños el 13 de abril y no va a estar en Chile, así que me lo voy a llorar todo”, dijo finalmente Maldonado.