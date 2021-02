No quiere tener más hijos: Pedro Ruminot se sumará a la “tendencia” y se hará la vasectomía

Siguiendo los pasos de Jean Philippe Cretton, el comediante Pedro Ruminot admitió que se someterá a una vasectomía.

A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de “El Club de la Comedia” abrió una instancia para que sus seguidores le enviaran preguntas, entre ellas “Te harías la vasectomía? Y por qué no? Jajaj”.

Ante esto respondió de forma afirmativa: “Sí po, me la tengo que hacer, no me la he hecho por la pandemia, pero sí o sí va”.

Recordemos que la actual pareja de Pamela Díaz inició esta “tendencia” que fue replicada hace algunas semanas por el animador José Miguel Viñuela, a la cual también se uniría el comediante Pedro Ruminot.

Aquí puedes ver una captura del momento:

Ruminot ya tiene tres hijos, uno de ellos con su colega Alison Mandel, a quien dentro de las mismas historias catalogó como una súper mamá: “Siempre supe que iba a ser una excelente mamá”, añadió el humorista.