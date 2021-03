“Me perseguían en los tribunales”: Diana Bolocco y su “tormentoso” divorcio con Gonzalo Cisternas

La animadora Diana Bolocco habló de su tormentoso divorcio con el empresario Gonzalo Cisternas, en el programa de Martín Cárcamo “De tú a tú”.

Todo comenzó cuando reveló que se casó a los 22 años, añadiendo que “todos me dijeron que estaba haciendo una tontera y claro que sí, viéndolo con la perspectiva del tiempo, y yo era una niña, yo creo que hay muchos factores”, sostuvo.

En este sentido, explicó que su relación fue compleja puesto que “vengo de una familia de adultos, mis hermanos son mucho más adultos que yo… y haciendo un ejercicio, creo que tiene que ver con eso, y además me casé con Gonzalo, que Gonzalo venía de un entorno muy conservador y yo vengo de una familia bastante libre de manera de pensar”.

“Yo siempre supe que cuando me pusiera a pololear con él me iba a pedir matrimonio al poco tiempo”, aseguró Diana, indicando que estuvo emparejada con Cisternas sólo 3 años, para luego casarse.

Quiebre en su matrimonio

En este contexto, la animadora reveló lo duro que fue el fin de su relación con el empresario: “Me acuerdo cuando tuve la claridad de que esto no nos hacía bien a nadie. (Sentía) tristeza profunda, pero por mis hijos más que por mí, yo ya había estado muy triste, yo ya había vivido el duelo de la separación mucho antes de la separación misma, entonces, me acuerdo del momento preciso en que uno deja de taparse los ojos y también me acuerdo de la conversación con Gonzalo, que fue súper honesta y muy bonita, pero muy triste“.

Asimismo, indicó que “me perseguían en los tribunales, y cuando empezamos a salir con Cristián nos esperaron afuera de mi casa para ver si Cristián llegaba, nos seguían, fue brutal“.

Junto a esto, recordó que “se filtró el expediente” de su divorcio, y que debido a eso ella salió “en la portada de un diario, con el detalle más tremendo, porque el expediente (tenía) todas las cosas que se decían de mí, en mi calidad de madre, salieron en la prensa, junto a la pensión alimenticia, con montos”, precisó. “Me cuestionaban como madre, fue terrible“, añadió.

Finalmente, sobre la “reconciliación” con su ex en términos de amistad, la animadora destacó que “fue gracias a mi mamá, a algo que me dijo mi mamá. Mi mamá es un ser muy especial, ella no conoce rencor, jamás en la vida tú vas a escucharla hablando mal de alguien, es livianita, no tiene mochila, y una vez me dijo, en el peor momento, me dijo ‘mándale amor’, y yo le digo ‘¿te volviste loca?’, ‘Diana, mándale amor’ me dice, ‘el amor todo lo soluciona’, (entonces dije) al menos le voy a dejar de hacer la guerra”, expresó.