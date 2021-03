“Tenía que ver con su trabajo”: Diana Bolocco ahondó en la depresión que sufrió Cristián Sánchez y realizó inéditas confesiones

Durante la jornada de ayer, la animadora Diana Bolocco abordó diversos detalles de su vida privada y profesional, en conversación con Martín Cárcamo para su programa “De tú a tú”.

En particular, la comunicadora se confesó sobre la depresión que sufrió su esposo Cristián Sánchez e indicó que no se dio cuenta por lo que estaba pasando el animador.

“Fui un pésimo aporte. Me costó darme cuenta. Yo debí haberle tirado una tabla de salvación antes y no lo hice“, sostuvo Bolocco.

En este contexto, señaló que “dentro de mí lo debí haber sabido. No le veía tan mal pero había dejado de ser Cristián y no me di cuenta. Esa chispa, esa sonrisa, la conversación, se fue. Ese Cristián no estuvo más. Y me lo preguntaron mucho. Y no le vi la gravedad“, afirmó.

Finalmente precisó que logró darse cuenta de la situación y que inmediatamente lo ayudó: “Tenía que ver con su trabajo. Con sus compañeros, con su horario, con el no tener tiempo para nada“, reveló Diana, añadiendo que luego de eso, Sánchez terminó renunciando a su trabajo en Televisión Nacional (TVN).