Mujer con autismo acusó a “Buenos Días a Todos” de invitarla y no sacarla al aire: TVN pidió disculpas

Ghillian Navea, profesora que padece de espectro autista, arremetió contra el matinal “Buenos Días a Todos” de no sacar su entrevista al aire, cuando la invitaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el pasado lunes.

Según relató mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter (@MissGhili), el canal la habría contactado para poder realizarle una entrevista en profundidad para conversar acerca de su condición, que hoy padecen muchas mujeres.

Cabe recordar que el día de ayer se realizaron masivas convocatorias a nivel país y en todo mundo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde se levantaron consignas que buscan igualdad de género, salarial, educación y libertad reproductiva.

De esta manera Navea comenzó la explicación del episodio que vivió en el canal nacional: “Hoy estoy triste… todo comienza hace una semana cuando me contactan de @TVN para invitarme a ser parte del panel del @BuenosDiasTVN en el #8M”.

“Lo pensé porque no confío mucho pero estoy en un grupo de mujeres en el espectro autista (como yo) y me convencieron de la tremenda posibilidad de visibilizar nuestra condición en una fecha tan especial como el #8M así que acepté” añadió, comentando que durmió alrededor de 3 horas.

Luego continuó: “Estudié mucho y dormí poco, mi condición hace que me obsesione mucho con las cosas y no podía defraudar… realicé conversatorios y encuestas y en una de mis redes sociales (con casi 200mil seguidores) hice una invitación a verme hoy a las 11:30 am”.

“Me acosté a las 4am, desperté a las 7 a seguir estudiando para no equivocarme, me vinieron a buscar y realicé mis clases en el transporte, llegué al canal, me maquillaron y me peinaron. Me instalaron el micrófono, me ubicaron al fondo del estudio y me dijeron “ud no va”… sentí cómo caía en crisis lentamente así que salí a caminar ante la extraña mirada de quienes pasaban por ahí sin conocerme” sumó luego.

“Me hablaban pero no podía oír, solo pensaba en todo lo que tenia para decir… comenzó a sonar mi celular…más de 200 mensajes preguntándome por qué aún no estaba al aire…lloré, me calmé y comencé a leer para sacar mi mente de este lugar”, expresó.

Para finalizar la mujer cerró: “Ud dirá “la tele es así” pero yo no trabajo en la tele, soy docente, mamá y mujer en espectro autista… rompernos un compromiso de esa forma es realmente doloroso. Definitivamente esta conmemoración solo puede vivirse en la calle #8M #autismo”.

La publicación tuvo una masiva respuesta por parte de las personas, quienes siguieron etiquetando al medio para que pudiera hacerse cargo de esta situación, entre los comentarios, un usuario de la red social manifestó “Son unos miserables como programa y canal. No saben lo que significa para una persona TEA pasar por una cosa así?. Lo que significa la frustración?. Cómo lidiar con un cambio de esquema y lo peor jugar con el sentimiento de las personas. Como padre TEA me indignó totalmente esto”.

El medio TVN habría conversando en exclusiva con Página7 por este hecho, donde habrían lamentando la situación ofreciendo posteriores disculpas a la mujer afectada.“Lamentamos profunda y sinceramente la situación que se produjo ayer en nuestro matinal, donde Ghillian Navea no pudo salir al aire debido a pautas de contingencia de último minuto”, aseguró el medio estatal.

Por ultimo, Ghillian Navea, publicó hace pocas horas que el medio se habría contactado con ella para pedir las disculpas correspondientes por este hecho: “Quería agradecer todo el apoyo de ayer, ya responderé todo (tomándome break cada que me ponga nerviosa). Hoy desperté con muchos mensajes, entre ellos de personas de @TVN disculpándose por lo ocurrido, doy el tema por finalizado, lección aprendida para todos (siempre profe)”.