Coté López aseguró recibir amenazas tras referirse a caso de Tamara

La modelo nacional Coté López recientemente se refirió al caso de Tamara Moya, menor que falleció en una encerrona en Huechuraba hace algunas semanas.

A través de las historias de Instagram la influencer cuestionó el sistema judicial, así como arremetió contra los responsables de este crimen.

“Me pongo mal de pensarlo. El tema es que la justicia no hace nada porque estos son niñitos chicos los que andan haciendo estas cuestiones, todos tienen 16 años los que te quitan el auto y salen libres de inmediato“, partió comentando la esposa de “Mago” Jiménez.

Con estas palabras la modelo generó múltiples comentarios, por lo que decidió sumar: “voy a hablar un poquito del caso que hablé ayer de Tamara, porque estaba leyendo los comentarios y aparte de que me llegaron amenazas de que me iban a asaltar y muchas cosas, me hablaban así como: ‘tú como psicóloga diciendo esto’“.

“Yo entiendo el trasfondo de estos niños, entiendo que se está repitiendo un patrón acá, que seguramente los papás, los abuelos, todos, están viviendo en un lugar de alto riesgo, que seguramente vienen de familias delincuentes o narco, etc. Entonces, lo que ven tampoco le tienen afecto, también tienen carencias y podría estar hablando tres horas de un análisis, hacer un diagnóstico, revisar cada trastorno, etc“, sumó luego.

Tras esto continuó: “El punto y a lo que yo voy es que si a mí me pasa eso, que me mataran a Jesús de esa manera, yo me vuelvo loca y me importa pero una raja que si le hicieron cariñito que no, que no sabe lo que es la empatía porque nunca se lo enseñaron… Sorry, pero es imposible que pienses en eso en los momentos en que te está pasando a ti“.

