Leo Méndez se sometió a nuevo retoque estético y enseñó cómo quedaron sus labios

El hermano de Steffi Méndez, Leo Méndez Jr, hace algún tiempo que ha tomado la decisión de intervenir su cuerpo, compartiendo los resultados a través de las redes sociales.

En este sentido el influencer recientemente enseñó una intervención en sus labios, donde se mostró satisfecho con el resultado, recomendando el centro de estética.

“Les tengo un híper mega dato!! Si tienes planificado visitar Suecia cuando la pandemia acabe o te encuentras en Suecia y quieres aplicarte Fillers, he encontrado la clínica perfecta ! Esta se llama @rvbeautyplaza, me atendieron con el mejor servicio y me dieron el mejor resultado“, expresó en la publicación.

