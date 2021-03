La pérdida de un ser querido que sufrió Daniela Castro: “Nos estará cuidando a todos desde el cielo”

La ex “MasterChef” Daniela Castro enfrenta un complejo momento, ya que sufrió una dura pérdida que tocó su corazón: un perrito que adoptó hace unos meses, falleció.

A través de una extensa publicación y múltiples fotografías la influencer entregó detalles de esta situación: “Te amo por siempre. Me hubiera encantado que estuvieras con nosotros más tiempo, 8 meses de tu nueva vida fue muy poco ♥️ Eres y serás siempre el perro más Guapo del mundo”.

Luego continuó: “Te rescatamos de la calle con Cáncer y lamentablemente es la misma razón por la que hoy te despedimos. Te amo y te agradezco eternamente que aparecieras en nuestras vidas, me enseñaste a tener paciencia, a ser enfermera y a amar aún más a los peyis, me enseñaste que cómo humana mi labor es enmendar el error de algún otro humano que te dejo en la calle y así revertir ese dolor que te provocó”.

Por último expresó: “Gracias a todas las Guaperrulas por su amor incondicional…mi gordo se los agradeció hasta el final y nos estará cuidando a todos desde el cielo perruno. Quiero escribir veinte mil cosas pero estoy cansada, con pena y no entiendo mucho aún, pero así como lo he hecho todo este tiempo con mis reportes quería compartir con ustedes el último reporte, mi gordo ya no daba más y decidimos que descansara. Gracias por existir Guaperrulas! No saben cuánto me ayudo su apoyo en estos meses difíciles“.

