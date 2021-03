“Eso vive en su imaginación”: Aline Kuppenheim desmiente haber realizado bullying a Cristián de la Fuente tras rumor de Fran García-Huidobro

En una nueva emisión del programa “Que te lo digo”, conducido por los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia, los comunicadores abordaron las declaraciones realizadas por la animadora Francisca García-Huidobro el pasado viernes en su espacio por Instagram “Cómplices”. En esa ocasión, ella aseguró que la actriz Aline Kuppenheim le había hecho bullying a Cristián de la Fuente en la época que ambos fueron compañeros en Canal 13.

En aquella oportunidad, Francisca dijo, aludiendo a la actriz, que “salían críticas públicas, no sé, no me acuerdo quiénes eran los críticos en esa época, las recortaban y las ponían en los camarines…y tú llegabas a grabar, a maquillaje, a peluquería y estaba la crítica puesta en el diario mural… eso me habla como de ‘no te tengo mala… Te odio"”.

Debido a lo anterior, el periodista Hugo Valencia se contactó con Aline Kuppenheim, quien desmintió absolutamente las afirmaciones hechas por el exrostro de “Primer Plano”.

“Insólito… eso vive en su imaginación, nunca nadie le hizo bullyng. No tengo memoria de haber tenido mala onda ni con Cristián ni con la Fran“, respondió la actriz.

De hecho, Kuppenheim fue más allá y declaró haberse sentido fatal tras estas acusaciones, las que calificó como una “difamación gratuita”, fueron parte de sus palabras.

