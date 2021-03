“Todos me dicen que habrá un momento en que entienda el porqué”: Ingrid Aceitón se sincera sobre la pérdida de su embarazo

La modelo y exchica reality Ingrid Aceitón se refirió al complejo momento que vivió en enero, cuando perdió a su hija Alice mientras tenía 7 meses de embarazo.

Sobre este tema, Aceitón sostuvo que “cuando pasó todo esto, vino una prima a quedarse conmigo unos días, después vinieron mis mejores amigas que estuvieron unos días acompañándome. Del apoyo familiar no tengo nada que decir, porque han estado todo el tiempo conmigo y con Ignacio, en todo el proceso y el funeral. Agradezco mucho todo lo que ha hecho mi familia y también gente que no conozco”, afirmó.

En este sentido, explicó que ha recibido mucho apoyo de parte de sus seguidores en las plataformas digitales: “Me han dado mucho cariño, recibo muchos mensajes de mamás que les ha pasado algo similar, entonces a momentos una no se siente tan sola”, expresó.

En este contexto, señaló que volvió a trabajar puesto que tiene proyectos que realizar: “Con Ignacio tenemos proyectos que debemos seguir como tener nuestras cosas. Antes de la pandemia iba a estudiar Estética integral, que decidí postergarlo. Ahora podría estudiar online algo, pero soy detallista entonces quiero que sea algo presencial”, precisó.

“Todos me dicen que habrá un momento en que entienda el porqué, pero aún no puedo hacerlo. A veces me tranquilizo por las promesas que le hacía a ella. La visita de Alice ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Siempre lo voy a sentir así. Independiente de que ya no esté con ella, jamás en mi vida podría decir que hubiese preferido no quedar embarazada, todo lo contrario“, complementó la joven sobre su difícil experiencia.

“Alice es mi primera hija, es única e irremplazable. Siempre he querido ser mamá y quiero volver a lograrlo“, dijo finalmente la influencer.