El duro descargo de Ingrid Cruz a usuarios que criticaron su físico en Instagram: "Es mi cuerpo..."

Durante los últimos meses la actriz Ingrid Cruz se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, principalmente en Instagram.

En esta misma red social la intérprete arremetió contra las personas que gastan varios minutos en tirar comentarios odiosos en el mundo digital.

“Acabo de terminar de entrenar…Nunca he sido deportista. Entreno porque hay que estar bien físicamente y todo, por mi trabajo. Además, tengo poco tiempo. Entonces, cuando tengo, aprovecho“, partió iniciando, según consignó La Cuarta.

Luego continuó: “Me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto (entrenamiento) por los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron. Imagínate, con todos los años de experiencia que tengo y lo grande que estoy, que me sigan doliendo“.

En la misma línea profundizó en este punto y expresó: “Así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios, tengan ojo porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, le pueden hacer un daño tremendo…Al 99,9% gracias por su buena onda, gracias por el cariño”.

Por último la intérprete le dedicó el “dedito del medio” a la minoría que solo tira mala onda en las redes.

“Es mi cuerpo. Tu opinión y descalificaciones, no gracias“, cerró la actriz.