“Esta es más ordinaria que yo…”: Pamela Díaz se lanzó con todo contra Carola de Moras en plena transmisión de programa

Un inusual descargo fue el que realizó la animadora Pamela Díaz, en una nueva emisión del programa “Me Late Prime”, espacio transmitido por TV+.

Durante el programa, la comunicadora lanzó un ácido comentario en contra de la animadora Carola de Moras, tras las declaraciones que dio esta última con respecto a su salida de la televisión.

Cabe recordar que De Moras aseguró que “mi cuerpo me alegó… no me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación”, dijo en conversación con la revista Velvet.

Tras esto, Díaz no dudó en criticarla y manifestó que “esta es más ordinaria que yo y se viene a hacer la linda aquí. Me carga la gente así. Aparte que ella no dejó la televisión. ¿Por qué la gente dice eso? A mí el primer día que me echaron de Chilevisión, ¿qué hice yo? ‘Hola People, para que no se enteren por otra persona, les digo que me echaron“, lanzó sin filtro, aludiendo a un posible despido de la animadora.

Estas declaraciones descoloraron a los demás panelistas, quienes se mostraron desconcertados con las palabras de Pamela.

Revisa el momento en el minuto 45:38