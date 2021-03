La especial prenda que utilizó Laura Prieto en México con la cual recordó a su madre: “Sé para que lo querías…”

Ya ha pasado más de un mes desde que Laura Prieto comunicó el fallecimiento de su madre, quien batalló contra el cáncer.

La influencer se refirió a este hecho en la oportunidad a través de Instagram, en donde redactó un sensible mensaje.

Ahora la ex “Calle 7” volvió a recordar a su madre, pero en esta oportunidad de una manera bastante especial en medio de un viaje a México.

Prieto utilizó una especial prenda que le dio como regalo antes de partir. Se trata de un vestido de hilo, el cual utilizó en la última publicación que compartió.

“Cuando te fuiste me dejaste un vestido. Yo sé para que lo querías. Hoy hace unas semanas que te fuiste, no me gusta recordar estas fechas pero sin querer lo hago”, redactó junto a la imagen.

Aquí puedes ver la imagen: