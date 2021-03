“De tú a tú”: Nicolás Massú abordó su exitosa carrera profesional y la importancia de su madre en su vida

Durante la noche de ayer, Martín Cárcamo tuvo un invitado muy especial en el programa “De tú a tú”. Se trata del extenista nacional Nicolás Massú, a quien conoce desde chico. De hecho, la entrevista se realizó en el hogar de los padres del animador en Viña del Mar.

“Te invité a la casa de mis papás porque quería que conversáramos acá tranquilos y porque tengo muchas cosas que mostrarte”, le dijo Martín a Massú en el comienzo del programa.

En el inicio del programa, Massú comentó cómo estaba de salud, puesto que estuvo contagiado con Covid-19: “Sí, increíble. El 13, 14 de enero tenía que viajar para Australia. Entonces yo estaba en Miami, llevaba como un mes y medio ahí, me había hecho todos los exámenes anteriores y venía saliendo negativo. Y el día anterior al vuelo, salgo positivo“, sostuvo.

Massú contó que comenzó a sentirse un poco resfriado, pero que no estaba seguro si se trataba de la enfermedad de la pandemia debido a que sufre de muchas alergias. Reveló que se quedó en un hotel en South Beach hasta cumplir la cuarentena y salir negativo en los exámenes, pero que al tercer día se sentía bastante bien y se tranquilizó.

Comienzos en el tenis

Nicolás empezó a jugar tenis a los 5 años. Fue su abuelo quien lo puso a jugar en el Club Unión, junto a Jorge Massú, el hermano grande del ex tenista. Fue a los 11 años cuando Nicolás empezó a viajar por el mundo solo. “Viajaba a hacer lo que más me gustaba y a los 16 años me dediqué al tenis, entonces tuve que madurar muy rápido. Tuve que manejar distintos idiomas, culturas, dinero, manejarme en un mundo que no es tan fácil porque es nuevo, tener que tomar decisiones adelantadas”, relató en el espacio liderado por Cárcamo.

Asimismo, comentó que hacer deporte profesional no era tan fácil, sobre todo en Viña, ya que no existían colegios para deportistas, por lo que tenía que faltar a clases para jugar torneos y luego no le alcanzaba el tiempo para ponerse al día. Pero aún así salió adelante en los estudios y jugando tenis.

En este contexto, Martín le consultó: “¿De dónde saca esa personalidad?”: “Mucha gente me pregunta cómo tengo el carácter tan fuerte, por la garra, por la lucha, por todas esas cosas que yo hago. Mira el ejemplo que tengo”, respondió.

Massú indicó que cuando pequeño le gustaba tener que rendir tanto en el colegio como en los entrenamientos de tenis, pero que sobresalir en éste último se fue convirtiendo en prioridad: “yo todo el tiempo estaba pensando en jugar tenis. Jugaba contra la pared, horas y horas y horas (…). A mí, para ganarme, necesitabas pegarme con un palo en la cabeza, entonces yo desde chico entendí eso”, precisó.

El retiro del tenis

Martín le preguntó a su invitado cómo vivió su retiro de la profesión, algo que Massú demuestra que ama con su vida. El extenista explicó que trató de volver tres veces al circuito tras varias lesiones que lo fueron relegando. “Me acuerdo que recibo un llamado de una posibilidad de retirarme acá en Chile, con dos de los tres más grandes tenistas de la historia. Se confirmó que era Djokovic el que venía; decido que iba a ser mi retiro ahí; se suma Nadal, y después se suma Nalbandian. Fue el momento preciso. Eso me incentivó a decir: ‘me retiro con el número 1 y el número 2 del mundo y con David"”.

“¿Qué es lo que echa de menos?, le consultó Martín. Massú respondió que “creo que si hay algo que echo de menos hoy día, es poder estar en una cancha jugando Copa Davis. Pero por otro lado como soy capitán de Copa Davis estoy ahí y de alguna u otra manera tengo esa vivencia”.

Finalmente, sobre la importancia de su madre en su vida, Massú indicó que “es divertido, yo la apoyo siempre al máximo, imagínate, ha hecho comerciales, tiene no sé cuántos followers en Instagram, va a los programas de televisión. La verdad es que mucha gente me pregunta por ella, es muy querida. Es importante que la familia esté presente en los momentos necesarios”.