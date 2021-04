Desde lo nuevo de Felipe Braun en el sur de Chile hasta la importancia de las mascotas: 13C presenta sus novedades para abril

13C renueva su parrilla este mes de abril y lo hace con diversos estrenos para acompañar a sus fanáticos con más contenidos sobre tendencia, cultura, gastronomía, sustentabilidad y decoración.

“Prometeo”

Los expertos dicen que las condiciones geográficas en Chile hacen de la Región de los Ríos un verdadero laboratorio natural, que se adecúa perfectamente para observaciones astronómicas y estudios científicos.

En “Prometeo”, espacio que se estrenará este domingo 4 de abril a las 18:30 horas, se hará un recorrido por este territorio a través del fluir de sus aguas, desde la reserva biológica Huilo Huilo a Corral.

Una expedición para aprender de biodiversidad, donde un grupo de científicos están potenciando la región y difundiendo su conocimiento para crear conciencia sobre la importancia de su conservación.

“El ingrediente”

Matías Arteaga vuelve el domingo 4 de abril, a las 13:00 horas, a las pantallas de 13C con la segunda temporada de “El ingrediente”.

El programa que se instaló por completo en la señal cultural y en sus redes sociales regresa para seguir indagando en una cocina simple y elemental, donde el conductor y cocinero enseñará tres maneras diferentes de usar un producto de la estación.

El chef revelación, y que ha sido destacado en diversas ocasiones, seguirá con la mecánica de la edición anterior, donde resaltará los atributos de los productos, haciendo una presentación técnica, hablando de sus características, origen, temporada e, incluso, economía.

“Factor de cambio”

Uno de los programas de sustentabilidad más antiguos en la televisión chilena es “Factor de cambio”. Con más de 10 años en pantalla, el espacio dirigido por Francisca Álvarez vuelve una vez más a 13C. Lo hará este domingo 4 de abril a las 16:30 horas con su temporada número 14.

Por segundo ciclo consecutivo, Felipe Braun asumirá la conducción del programa, desde donde reside en el sur de Chile, para para seguir dando a conocer emprendimientos que tienen relación con la sustentabilidad medioambiental y social. Cabe destacar que motivado por el cariño hacia este histórico espacio, Braun y Francisca Álvarez se asociaron y ahora Felipe también oficia como productor de “Factor de cambio”, debutando en esta faceta en su carrera televisiva.

“Una vez que salí de las teleseries tenía programado hacer cosas no necesariamente para la televisión, pero que finalmente aportaran al medio ambiente y que fueran realmente importantes. Siempre he creído que uno tiene que agarrar una causa, manejarla y hacerla… y cuando me ofrecieron hacer Factor de cambio, me encantó lo positivo del programa. El programa trata de destacar las cosas positivas que se están haciendo y eso me encanta. No es un programa que critica, sino que es un programa que avanza hacia adelante y que trata de empatizar con la gente y mostrarles que podemos contagiarnos unos a otros inventando cosas para cambiar el mundo y que sea más amigable para todos”, señala el actor de “Machos” sobre las motivaciones que tuvo para convertirse en productor de “Factor de cambio”.

“Emprendate show”

El miércoles 14 de abril, a las 22:30 horas, la periodista María Elena Dressel llega con novedades a “Emprendate show”, para apoyar a los emprendimientos en plena crisis sanitaria debido al Covid-19.

El espacio de conversación convocará a empresarios, autoridades nacionales y personajes relevantes en el ecosistema emprendedor, con el objetivo de potenciar e informar a los televidentes sobre las últimas tendencias.

“La mura y la deco”

De fenómeno de Instagram a la televisión. María José y Silvana comenzaron su emprendimiento de pinturas vintage y jamás pensaron que les iba a ir tan bien. Durante el 2020, y en pleno confinamiento, comenzaron a hacer unas cápsulas para 13C donde entregaban tips para restaurar muebles y distintos espacios con sus innovadores productos.

Debido al éxito que tuvieron y el excelente recibimiento del público en las redes sociales, las empresarias y artistas llegan nuevamente a la señal cultural del 13… pero ahora para hacer un programa, en el que junto a sus invitados se someterán a la experiencia de renovar sus propios objetos.

Tips, consejos, datos de decoración, manualidades y estilo serán parte de “La mura y la deco”, que debutará el domingo 18 de abril a las 11:30 horas.

“Zoom animal”

El domingo 25 de abril, a las 10:30 horas, se estrenará la segunda temporada del primer programa de mascotas de 13C. Se trata de “Zoom animal”, conducido por la veterinaria Genoveva Godoy.

“Esta temporada se viene entretenida, porque además del programa en 13C, vamos a tener más contenido en redes sociales y en la página del canal. Muchas veces nos pasó que el programa se nos hacía corto. Asimismo, la idea de este ciclo es tocar un montón de temas que quedaron pendientes en la primera temporada”, adelanta la conductora de “Zoom animal”.

A lo anterior, Genoveva Godoy agrega que se van a abordar distintos tópicos que le toca ver en el día a día en su consulta y que están relacionados a alimentación, temas dermatológicos, el estrés por la pandemia y adopción de animales, entre otros. Asimismo, en la medida de lo posible, estarán en terreno como programa y darán a conocer especialidades veterinarias que el público general no conoce.