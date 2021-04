El emotivo reencuentro de Tamara Acosta con querido personaje de “Los 80” en “De tú a tú”

La destacada actriz nacional Tamara Acosta fue la nueva invitada al programa de Martín Cárcamo “De tú a tú”, espacio transmitido por Canal 13.

Durante el programa se vivió un emotivo momento, cuando la intérprete recordó su participación en la teleserie “Los 80”, la cual fue todo un éxito.

“Nadie pensó que le iba a ir bien, nosotros sabíamos que era un proyecto súper particular, que era importante, que recobraba la memoria histórica del país y que además era muy bonito estéticamente. Pero a la vez, sabíamos que era triste, que era lento, decíamos que no lo iba a ver nadie”, comentó Acosta.

“Una vez la Loreto (Aravena) me preguntó si creía que grabaríamos una segunda temporada y le dije, ‘olvídalo, esto no lo va a ver nadie’. Estrenamos el primer capítulo y fue un éxito rotundo desde el primer momento y así todas las temporadas, fue bien sorpresivo”, recordó la actriz que interpretó a Ana López.

Fue en este contexto que en el final del programa, Martín sorprendió a Tamara con una visita sorpresa, Estrellita, quien interpretó a la pequeña Anita en “Los 80” cuando ella tenía tan solo nueve meses de vida, reencontrándose de esta manera con su madre televisiva.

La visita emocionó notoriamente a la actriz, tras lo cual se dispusieron a conversar sobre el futuro de la pequeña, quien aseguró que le gustaría estudiar actuación.

“Me siento súper orgullosa – agradecida y orgullosa- de todo lo que he tenido que hacer, de todos los trabajos, de todos los personajes y en particular de los 80 que fue tanto tiempo, que fue tan lindo que emocionó e inspiró a tanta gente. Me siento una privilegiada, absolutamente”, expresó Acosta finalmente.