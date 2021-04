“Me siento huérfana, desolada”: El difícil momento de Macarena Ramis tras la muerte de sus padres

A sus 45 años, la exanimadora Macarena Ramis está viviendo un difícil momento, porque en menos de cuatro meses perdió a su madre y luego a su padre.

En diciembre falleció su mamá, Nieves Duhalde (69), producto de un cáncer pulmonar y en marzo su papá, Ricardo Ramis (70), sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la modelo comentó cómo su progenitor tomó el fallecimiento de su compañera de vida y el proceso que ha vivido con su familia.

“Mi papá se enfermó con mi mamá. Se fue apagando. Estaba súper callado y comía poco. El día que pasó (su muerte) cumplía 50 años de matrimonio, imagínate la fecha que eligió para irse. Con mis hermanos hemos decidido quedarnos con la fidelidad e incondicionalidad de mi papá con mi mamá, con ese amor infinito“, comentó la ex rostro de TV.

Además, Ramis reveló lo complicado que ha sido pasar el luto debido a la cercanía que tenían como familia y la decisión de su padre de irse junto a su esposa.

“Hay días en que me despierto y parece una pesadilla o una película de terror. Es difícil aceptar la muerte de mi padre porque él era un hombre joven y activo. Me siento huérfana, desolada, como sola en la vida. Sé que ha pasado poco tiempo y esa sensación cambiará, pero no me deja de doler el estómago“, explicó.

Finalmente, Macarena Ramis reflexionó sobre las últimas sensaciones que le quedaron sobre sus padres y cuál fue lo último que recuerda en la despedida de ellos.

“Mis hermanos me recuerdan que los disfrutamos por cuarenta y tantos años, que teníamos unos papás increíbles. Solo espero que estén juntos. No me puedo sacar de la cabeza la imagen de mi papá diciéndole a mi mamá ‘espérame, nos veremos pronto’ mientras le daba un beso al momento de morir“, cerró.