Viudo de Patricio Araya revela cómo fue su historia de amor con el estilista: “Teníamos los mismos intereses”

En una nueva emisión del programa “¡Viva! con Cecilia Bolocco” estuvo invitado el viudo del estilista Patricio Araya, Alejandro López, quien se refirió a su historia de amor con el profesional fallecido por Covid.

Durante el inicio del espacio, la animadora se mostró emocionada por lo sucedido con Araya y le dijo a su invitado que “no sabes cuánto agradezco que nos acompañes, quisiera poder verte, no sabes las ganas que tengo de abrazarte, no sabes las ganas que tengo de poder consolarte porque me imagino lo que pasa por tu corazón hoy, pero quiero que te sientas querido, contenido, no solo por nuestro programa, sino por los cientos de mensajes que están llegando para nuestro querido Pato y sobre todo de mucho amor y mucho cariño para ti, ¿cómo estás?“, preguntó Bolocco.

Tras esto, López le agradeció a la modelo “por hacer esto y hablar de Pato” y reconoció que “ha sido muy triste para mí esta partida de Patricio y bueno, recordar tantas cosas, tantas vivencias, tantos sacrificios, tanto trabajo en lo que a él le gustaba, embellecer a las mujeres”, dijo.

En este contexto, recordó cómo se conoció con el estilista y reveló que “teníamos las mismas inquietudes. Él ya llevaba una trastienda de trabajos y yo por mi condición innata de hacer las cosas y haber estudiado un poco de diseño, me dediqué a hacer cosas de teatro, vestuarios de teatro y por eso tenía esa actitud de hacer esas decoraciones de vitrina”, sostuvo, añadiendo que Patricio se dedicaba a lo mismo.

Debido a lo anterior, comentó que “empezamos a hacernos amigos, a conocernos y descubríamos que teníamos los mismos intereses e ideales por hacer y como a él y a mi nos ha gustado la estética y la belleza, bueno, fue una dupla perfecta y así fue nuestra vida todos estos años”, contó finalmente López durante el programa.