Vuelve un clásico de la franja cultural del 13: “Plato único” y Marcelo Cicali retornan para hacer una radiografía de la cocina y la comida en Chile

En 2018, Canal 13 emitió la tercera temporada de “Plato único”, el programa que durante tres años mostró los sabores, aromas y texturas de la comida chilena. Tras una estadía en Mega, Marcelo Cicali y su productora, Horno feroz, retornan al 13 para presentar el cuarto ciclo de este espacio, con 12 nuevos y contingentes capítulos.

Desde este sábado, a las 17:00 horas, “Plato único” volverá a ser parte del bloque “Cultura tarde” del 13, justo después de un nuevo episodio de “Cocina sin fronteras” y antes de una nueva edición de “Tiempos de barrio”.

“Estamos muy contentos de volver a tener en nuestra franja cultural un programa como Plato único, que por varios años había encantado al público y ahora, tres años después, vuelve y lo hace en la línea de lo que está pasando en el mundo gastronómico en el Chile de hoy”, expresó Pablo Hernández, productor ejecutivo del área cultural de Canal 13.

“Además, significa volver a tener con nosotros a Marcelo Cicali, una figura querida por la gente, con gran talento, carisma y cercanía, así que el regreso de Plato único sólo nos llena de satisfacción”, añadió.

Por su parte, Marcelo Cicali confesó que “a mí me resulta conmovedor volver a Canal 13. Vuelvo a un espacio de mucho cariño y al que yo también le tengo mucho cariño”.

En esta nueva temporada del clásico espacio cultural, Marcelo Cicali conocerá las historias de quienes siguen empeñados en mantener sus emprendimientos gastronómicos a pesar de la dura crisis que enfrenta el país. También se encontrará con quienes no pudieron resistir y debieron cerrar sus negocios con una trayectoria de décadas y mostrará, además, a aquellas personas que descubrieron en la cocina una forma de paliar las dificultades actuales.

“Vamos a ver casos de todo tipo vinculados a qué ha pasado con la gente y su vínculo con la cocina y con la comida en pandemia”, adelanta Cicali, quien también se sentirá fuertemente identificado con varias personas en su rol de dueño de locales gastronómicos que se han visto afectados con las consecuencias que ha dejado la crisis sanitaria en el país. “Yo me represento en la angustia, desesperación, miedo e incertidumbre de muchos casos. Me veo y me identifico con casos donde, por ejemplo, estamos grabando y el dueño de un restaurant se entera que su comuna se va a cuarentena y que no puede seguir funcionando normalmente… y uno ve cómo se le descompone la cara”, detalló Marcelo sobre lo que se verá en la versión 2021 de “Plato único”.

Jaime Landeros, director y productor ejecutivo de este espacio, complementó a lo anterior que “es bien especial que Marcelo haya vivido en carne propia lo que van narrando los casos que mostramos. Eso se nota mucho y le da una sensibilidad distinta al programa. Le han pegado muy fuerte los testimonios de las personas”.

En ese sentido, el conductor de “Plato único” contó que este nuevo ciclo “apelará mucho más a las emociones. Antes hablábamos de las comidas desde un lugar más técnico y ahora, en cambio, lo haremos desde la relación que han tenido las personas con ella tras la pandemia y cómo les ha cambiado la vida lo que ha pasado”, a lo que Jaime Landeros añade que “tendremos tres historias por capítulo y habrá más profundización en ellas que en temporadas anteriores, con un tema humano súper importante. Desde ahí hay una evolución como programa”.El proyecto gastronómico recorrerá, de esta manera, varios lugares de la Región Metropolitana y de Chile para dar vida a su cuarto ciclo, como Maitencillo, Los Andes, Rancagua, Pichilemu, Concepción, Talcahuano, Puerto Varas y Castro, entre otros.