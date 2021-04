El duro relato de Fernanda Hasen tras la pérdida de sus embarazos: ” Fui a trabajar abortando”

La periodista Fernanda Hansen vivió un complejo momento el año pasado, luego de que sufriera una nueva pérdida mientras se encontraba embarazada.

Esta habría sido la tercera pérdida de la comunicadora, por lo que hace algún tiempo se ha dedicado a impulsar la Ley Dominga, la cual busca que las instituciones de salud cuenten con un protocolo frente a la muerte perinatal, independiente de las semanas de gestación.

En este sentido la comunicadora habló con Cristián de la Fuente en “Velvet al Desayuno”, en donde entregó duras revelaciones.

“Yo fui a trabajar abortando, porque no existe licencia por un duelo de este tipo“, fue parte de lo que comentó.

Tras esto señaló que la forma de abordar el tema en el país, no es la adecuada: “A mí me dijeron mucho, ‘no se preocupe, va a poder tener otra guagüita’, como si pudiera reemplazar a otra (…) Yo no voy a poder tener otra guagüita. No hay una cultura de cómo acoger esta realidad de que una de cada cuatro mujeres pierde hijos, de eso no se habla, no se visibiliza y no se ha hecho una ley”.

Finalmente señaló que “una guagüita al no nacer viva, no es considerada un ser humano, tampoco hay un ataúd para llevártela, o algo por el estilo“.

“Tú te tienes que conseguir un ataúd, y en general, los ataúdes son muy grandes y la guagüita queda muy chica. Yo tengo un ánfora con las cenizas de mi guagüita que es muy pequeñita”, cerró.