Estreno de “Mi Barrio” generó críticas a nivel mundial por parodia a BTS: Llegó hasta al NY Times

Durante el pasado sábado se estrenó el programa “Mi Barrio” de Mega, el programa de humor que tiene la función de reemplazar “Morandé con Compañía“.

Si bien el espacio habría liderado en términos de rating, también fue foco de críticas luego de que realizaran una parodia al grupo de K-pop BTS, acaparando incluso críticas a nivel mundial.

En este sentido varios fanáticos de la agrupación denunciaron racismo y xenofobia, transformando esta molestia en trending topic en las redes sociales, tema que incluso llegó a Estados Unidos.

Durante las últimas horas el medio New York Time incluso se refirió a este tema, condenando al nuevo programa de Mega.

A parody of BTS on Chilean TV mocked the South Korean supergroup, associated its members with North Korea’s dictator and made fun of the Korean language.

A clear message from ARMY, BTS’s fan base, followed: Racist, anti-Asian rhetoric won’t be tolerated. https://t.co/HRcT6uuoSs

— The New York Times (@nytimes) April 12, 2021