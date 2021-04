“No vote por ella, no sé cuál es su talento, pero empatía no tiene”: Daniela Ramírez comparte ácido mensaje contra Yuyuniz Navas

Un categórico mensaje fue el que compartió la actriz nacional Daniela Ramírez hace algunos días, en referencia a la postulación de Yuyuniz Navas para ser Constituyente.

Todo comenzó cuando la instructora de yoga dio una entrevista al programa “Aquí se debate” de CNN, donde se refirió a diversos ámbitos de la contingencia, y específicamente al estallido social.

Según Navas, ese proceso fue un “estallido delictual”, añadiendo que su candidatura por Chile Vamos “nació tras las manifestaciones sociales de 2019″ y a su “profunda necesidad de defender a mi país, de defender esta tradición constitucional que tenemos hace muchos años”.

Estas palabras causaron la reacción de Daniela Ramírez, quien utilizó su cuenta de Instagram para llamar a sus seguidores a no votar por la hija de Eli de Caso.

“A esta persona la conocí en Bikram, con una necesidad imperiosa de pertenecer en redes sociales y farándulas varias. No había espíritu“, comenzó expresando la actriz, según recogió Publimetro.

A esto añadió que “me llama enormemente la atención su capacidad ácida y barata para provocar y defender banderas retrógradas. No vote por ella, no sé cuál es su talento, pero empatía no tiene. Como influencer todo”, concluyó.