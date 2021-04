Daniela Aránguiz y su miedo al COVID-19: “Llevo un año sin juntarme con mis amigas. Dejé mi vida”

Daniela Aránguiz tiene dos hijos con Jorge Valdivia, Agustina y Jorge, y durante la pandemia ha estado 100% dedicada a ellos.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram donde subió una foto cortándole el pelo a Jorgito.

¿Quién más le corta el pelo a su hijo por miedo al Covid?”, comenzó diciendo la ex chica Mekano.

“Yo admito que en esta pandemia lo que más me preocupa son mis hijos y por eso llevo un año sin juntarme con mis amigas. Dejé mi vida, proyectos de trabajo, etc., por cuidarlos, por protegerlos y no me arrepiento“, aseguró.

“Si tengo que quedarme en mi casa un año más por ellos aquí estoy y le doy gracias a Dios también por poder porque sé que muchas mamitas quieren estar con sus hijos y no pueden”, cerró Aránguiz.