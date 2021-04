Muere periodista y cantante Tati Penna tras complicaciones de su esclerosis múltiple

Constanza Penna Bruggemann, exanimadora de TV conocida como Tati Penna, recientemente falleció tras luchar contra la esclerosis múltiple, enfermedad que se sumó a un cáncer en las últimas semanas.

Recordemos que la periodista se desempeñó en diversos programas políticos y de entretenimiento, siendo una figura clave de la TV durante el retorno a la democracia.

Cabe señalar que esta enfermedad afectó su motricidad, por lo que el año 2014 decidió alejarse de la televisión para dedicarse al cuidado de su salid, en donde fue acompañada de su esposo Claudio Nicholl.

La comunicadora de 61 años entregó una entrevista el año 2020 a su excasa televisiva, Chilevisión, en donde comentó: “Tengo problemas de motricidad, escribir se me hace muy difícil y hacer mi firma, así que menos mal que ya no se hacen cheques. Esas cosas me tienen mal. Lavarme el pelo es un tango, tengo kinesiólogo día por medio“.