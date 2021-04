“A veces parecía de dos o tres meses de embarazo”: La drástica determinación que tomó Adriana Barrientos sobre su alimentación

En una nueva emisión del programa “Juntos por Pecadores”, espacio transmitido por Farala TV y conducido por Adriana Barrientos en conjunto con Pablo Bolvarán, la modelo anunció que tomará una drástica decisión con respecto a su alimentación.

Esto, ya que en algunos períodos sufría de hinchazón, lo que aparentaba un eventual embarazo de la exchica reality. En este sentido, Adriana detalló que internará volverse vegana: “Voy a volver a intentar ser vegana, dejar de consumir carne y todas esas cosas creo que son pequeños avances que uno como persona puede hacer desde ya“, afirmó la modelo.

“Estoy tratando de cambiar mi alimentación, es difícil igual hacer la transición, pero se puede“, comentó la conductora del programa, enfatizando en la experiencia que tuvo “una persona cercana a mí, que es vegana y tenía los mismos problemas que yo antes, era bien flaquita igual que yo, pero sabes que toda la vida con la guatita inflamada, así, y a veces te juro por Dios que da la impresión de que tenía dos meses de embarazo, parezco de dos o tres meses de embarazo, y eso es por la alimentación“, indicó.

Por otra parte, Barrientos también anunció que no comprará productos cosméticos testeados en animales: “No cuenten más conmigo para comprar cosas que son testeadas en animales, no voy a comprar ningún producto cosmético de testeo en animales, olvídate, habiendo tantas marcas que no testean en animales, que son igual de buenas, y al final esos productos son carísimos, así que con esa cantidad de plata que pago en una máscara de pestañas, me compro una máscara de pestañas de la marca de al lado que no testea en animales y se acabó”, concluyó.

