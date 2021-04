“No todos somos Camila Gallardo, que está bailando en Miami”: El fuerte descargo de José Antonio Neme en “Mucho Gusto”

Un potente descargo fue el que realizó el periodista José Antonio Neme, durante una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega.

Todo comenzó cuando los panelistas abordaban las situaciones donde se han vulnerado las medidas restrictivas implementadas por el Gobierno, para enfrentar la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

En este contexto, el profesional realizó una extensa reflexión, señalando que “no voy a justificar comportamientos de este tipo (mujer que huyó tras ser sorprendida paseando en toque de queda), pero saliéndome un poco de esto, la ciudadanía está en rebeldía, hay una rebeldía a partir de una restricción de libertad que no es porque la gente sea mala“, sostuvo.

Junto a esto, señaló que “es distinto. Hay una resistencia a la norma, porque quitarle la libertad a una persona, como lo hemos vivido en esta verdadera dictadura sanitaria, con el objetivo noble de salvar vidas, pero finalmente es eso, le estás quitando algo que es muy esencial para el ser humano”, declaró.

Asimismo, puntualizó que “muchas veces apelamos al comportamiento noble y puro de la gente. Quisiéramos que la gente se quedara en su casa esperando no sé qué, porque nos mueven el calendario todo el rato. Y paralelo a eso están las restricciones económicas”, indicó.

Fue en este momento cuando puso de ejemplo el caso de Camila Gallardo, quien fue detenida por realizar una fiesta clandestina en Las Condes y luego fue vista en Estados Unidos, haciendo lo mismo: “Lo que pasa cuando uno dice que la gente es irresponsable. Hay una cuota de gente irresponsable. No todos somos Camila Gallardo, que está bailando en Miami. No es ese el punto. Hay un absoluto que se ha instalado en la discusión de que la gente es irresponsable y que por culpa de la gente está muriendo persona. Nadie quiere matar personas. La gente siente que si no muere de Covid va a morir de hambre”, concluyó.