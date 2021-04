“No sé si estoy cagan… fuera del tiesto”: El tenso debate entre Rodrigo Sepúlveda y subsecretario de Servicios Sociales

Este sábado el Gobierno anunció que se iba a comenzar el proceso para poder pedir el Bono de Clase Media en el Servicio de Puestos Internos (SII), medida que no pudo llevarse a cabo, luego de que el sitio web se mantuviese en mantención.

En ese sentido, el periodista Rodrigo Sepúlveda tuvo un duro debate con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, quien intentó explicar el motivo por el que se tuvo que retrasar para la tarde de esta jornada el inicio de las solicitudes.

“Nosotros entendemos y comprendemos que frente a la necesidad, la ayuda tiene que llegar ayer, nosotros como Gobierno estamos esforzándonos para que llegue lo antes posible”, fue lo que mencionó la autoridad en Meganoticias.

En esa línea, “Sepu” no dudó en decirle al subsecretario que “esto es jugar con la gente, porque si sabemos que vamos a tener un problema, lo informo ayer o lo anuncio que el proceso se realizará el lunes, pero esto es injustificable, no es correcto”.

“Usted tiene familia, póngase en el caso de miles de chilenos que necesitan la plata”, agregó.

Ante esto, Villarroel intentó explicar esta situación. “Creo que nadie que frente a la crisis que estamos viviendo no se ponga en el caso, si fuera por nosotros ya estaría operativo”.

“Creo que es importante que seamos responsables con la información que damos, un bono que va a llegar a más de dos millones de personas, con la información de dónde hay que solicitar los ingresos…”, fue lo que alcanzó a decir ante la arremetida de Rodrigo Sepúlveda.

“Discúlpeme subsecretario, no estoy levantando una información falsa o datos equivocados, estoy diciendo que esto hoy se iba habilitar, el Bono de Clase Media, no es que yo lo haga inventado, no sé si estoy cagando fuera del tiesto”, respondió el comunicador.

Ante esto, la autoridad intentó explicar, pero finalmente el despacho finalizó.