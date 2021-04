“Está siendo un canal muy básico en términos de humor”: Catalina Pulido se lanza contra La Red por parodia a las Fuerzas Armadas

La actriz Catalina Pulido se unió a los reclamos realizados contra La Red, por una rutina interpretada por “Toto” Acuña y Belén Mora en el programa “Políticamente Incorrecto”, donde ejecutan una parodia a las Fuerzas Armadas.

“Tú sabes lo que pasó el fin de semana con lo de La Red, que a mí me tiene muy impactada porque yo trabajé en ese canal. Me da pena que esté dando un vuelco tan poco entretenido, tan politizado. No me gusta”, afirmó durante su programa “Las Indomables”, donde comparte junto a Patricia Maldonado.

“En mi época el éxito de La Red, y perdón, es un canal al que le tengo mucho cariño porque además yo lo empecé a ver cuando comenzó en los años ’90 y se destacaba por justamente ser la contra parrilla de absolutamente todo lo que hacían los otros canales de televisión. Además, si vas a hacer más de lo mismo hazlo bien, pero no tan fome”, agregó Pulido.

En este sentido, aseguró que “a mí en este caso, si estábamos hablando de La Red, me da lo mismo si te quieres meter en las patas de los caballos, siempre y cuando por lo menos lo hagas de forma entretenida. Pero yo no fui capaz de verlo completo, no tuve el estómago, porque cuando me aburre algo lo cambio inmediatamente, me da vergüenza ajena y no soy capaz”.