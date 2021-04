VIDEO | Naya Fácil reacciona a imitación de Belén Mora en programa “Políticamente Incorrecto”

En un nuevo capítulo del programa “Juntos por Pecadores”, espacio transmitido por Farala TV y conducido por Adriana Barrientos en conjunto con Pablo Bolvarán, estuvo invitada la conocida influencer Naya Fácil.

Durante el espacio, los animadores abordaron la imitación realizada por la comediante Belén Mora a Naya, en medio de la transmisión del programa “Políticamente Incorrecto” de La Red, liderado por la actriz y “Toto” Acuña.

Tras ver la imitación, la influencer reaccionó de manera positiva y aseguró “la verdad soy yo“. En este sentido, recalcó que era “igualita, el pelo, la risa, los brazos, me encanta la verdad”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que “no había visto el video, recién lo veo y me gusta mucho, siempre tomo con humor todas estas cosas, me hacen reír mucho“, expresó Naya.

Finalmente se mostró a gusto con la idea de participar en alguno de estos espacios televisivos: “Yo feliz, con cualquier persona para mí es un agrado participar (…) me encanta conocer gente nueva, participar en distintas actividades, lo encuentro muy entretenido y (es) una forma para yo aprender a ver otras realidades y otras experiencias”, concluyó.

