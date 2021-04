El elegante look con el que Sergio Chamy llegó a la alfombra roja de los Oscar por “El agente topo”

El protagonista de “El Agente Topo”, Sergio Chamy, deslumbró este domingo en la alfombra roja de los Óscar.

Con un clásico traje en negro y blanco y con humita, el carismático “Don Sergio” se lució y fue alabado en redes sociales.

Chamy estuvo acompañado de la directora Maite Alberti y la productora Marcela Santibáñez. “El agente topo” compite en la categoría Mejor documental en la 93 edición de los Premios Oscar que se celebra en Los Ángeles, Estados Unidos.

Recordemos que la película documental trata de un hombre mayor (Sergio Chamy) quien se infiltra como detective en un geriátrico chileno para investigar una denuncia sobre posibles malos tratos a los adultos mayores.

