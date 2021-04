“Adoptaron porque quieren más fama”: Marcela Vacarezza desclasifica los crudos mensajes que recibe sobre la adopción de su hijo Benjamín

La animadora Marcela Vacarezza conversó sobre diferentes aspectos de su vida privada con la periodista Diana Bolocco a través de Instagram, abordando incluso la adopción de su hijo Benjamín.

Todo comenzó cuando la pareja de Rafael Araneda desclasificó algunos de los odiosos mensajes que recibe en las redes sociales, acerca de su nueva vida en Miami, Estados Unidos, lugar donde actualmente vive junto a su familia.

“Hay unos que ya aburren, que es la cuestión de que ‘tú no entiendes nada porque te va bien, porque eres privilegiada y tu marido te mantiene’. Ya todas esas cuestiones me pasan por alto. Los que duelen son los relacionados con Benji. He tenido que aprender a que vienen comentarios de cabezas enfermas nomás”, comenzó señalando la comunicadora.

En este sentido, indicó: “Pucha, que ‘adoptaron para tener a alguien que les haga el aseo el día de mañana’, ‘un juguete para sus hijos’, ‘adoptaron porque está de moda’. Cacha, porque está de moda poh”, dijo Vacarezza.

“‘Adoptaron porque quieren más fama’, tanta tontera, que tú dices ‘¡¿me estai hueveando?!’. Es que los otros son terribles, así que tampoco te los podría nombrar. Son terribles”, añadió Marcela.

Junto a esto declaró: “Entonces tú dices ‘bueno, es de gente realmente enferma nomás’, porque no puede ser que alguien te diga esas cosas y cosas peores. Entonces ahí tengo que leer los comentarios porque hay que borrar”, precisó.

Sobre lo anterior, señaló que “es que más que te duela, me da rabia. ‘Deja de exponer a tu hijo, con los otros nunca lo hiciste’. ¿Cómo ‘deja de exponer a tu hijo’?. Mi Instagram es mi Instagram, yo amo a mi familia y, como toda la que gente publica fotos de sus hijos, yo lo voy a hacer”.

“Y mis hijas salían en las portadas de revistas cuando existía la TV Grama, la TV y Novelas, cuando nacieron salieron, siempre me saco fotos con ellas. Pero no, ‘deja de exponerlo, déjalo tranquilo, por eso adoptaste, porque quieres hacerte…’ ¡Ay no hueón! Mal. Pero bueno…”, concluyó.