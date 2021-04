En plena pandemia: Exparticipante de “Calle 7” fue detenido tras participar en masiva fiesta en Perú

El exparticipante del programa “Calle 7” Francisco Rodríguez fue detenido el pasado fin de semana, luego de participar en una masiva fiesta realizada en Perú, en medio de la pandemia de coronavirus.

El evento tuvo lugar en el domicilio de la cantante Yahira Plasencia, donde arribaron más de 20 personas, de las cuales 15 fueron detenidas por la policía. Además, fueron multados con 394 soles, lo que equivaldría a 70 mil pesos chilenos.

Tras este hecho, el mismo Rodríguez salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales, donde reconoció su error y catalogó como una “irresponsabilidad” lo ocurrido.

“En primer lugar debo asumir como hombre y figura pública las consecuencias de mi irresponsabilidad y proceder, más aún conociendo la difícil situación que vive el país debido a la pandemia (…) lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o públicas”, comenzó declarando el ex “Calle 7”.

Asimismo, contó detalles sobre su intento de escape del lugar: “Fui preso de la incertidumbre y el miedo ya que nunca estuve en una situación parecida, actúe por instinto y traté de esconderme lo que no debió suceder“.

“Luego fui trasladado a la dependencia policial dónde tomaron mi declaración: asumí mi falta, firmé el acta de detención y luego me trasladé a mi domicilio. He reflexionado y soy consciente que cometí una falta muy grave y no hay: justificación alguna”, complementó.

Finalmente señaló que “en los 6 años que vivo y trabajo en el Perú, nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano. Me relajé, tomé una mala decisión y toda acción tiene una consecuencia (…) Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos”.

