El “tirón de orejas” que recibió Neme por salir a correr sin permiso

Durante estos días se dio a conocer que el comunicador José Antonio Neme, había reconocido sin tapujos que había salido a realizar deporte sin permiso y fuera del horario de la franja deportiva, la que va desde las 06:00 hasta las 09:00 de la mañana.

En ese sentido el periodista comentó una nota que realizó LUN, de un joven que había sido detenido por infringir esta medida.

“Voy abogar por el deporte en este espacio”, dijo el comunicador en Mucho Gusto.

“¿Sabes por qué lo digo? Porque yo corro fuera de hora, me expongo a que me detengan 4 horas en un calabozo. Yo reconozco acá, soy una persona franca. No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y no puedo dejar de hacer deporte”, agregó.

Respecto a lo mencionado, Neme conversó con Fran García-Huidor donde confesó que lo retaron tras decir esas palabras.

“Me encantaría que flexibilizaran las medidas en la medida de lo posible. Soy aquellos que agradeció que extendieran una hora más el deporte los sábados y domingo”, agregó.

“Me tiraron las orejas. Me porté pésimo. Reconozco que me porté pésimo. Así que ahora me ajusto y me levanto muy temprano. Pero el gobierno me escuchó al menos y extendió el horario, así que se lo agradezco”, cerró.