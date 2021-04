Kika Silva entregó detalles del estado de salud de querido miembro: "Sé que estás con el mejor cuidado..."

La influencer Kika Silva recientemente se mostró bastante preocupada por la salud de su compañero, un bulldog francés llamado Gin.

A través de una publicación en Instagram, la comunicadora explicó en términos generales lo que le ocurría a su mascota, y por qué no podía estar junto a él.

Cabe recordar que Kika se encuentra en Behamas, donde viajó hace un mes para realizar la última parte de un curso de buceo, y así obtener su certificación.

“Mi partner, mi yuyin. Primera vez que estoy tanto tiempo lejos tuyo y no fue algo planeado, no sabes cómo me gustaría estar en este minuto acompañándote como tú lo haces siempre conmigo“, redactó junto a una serie de publicaciones en donde se deja ver en compañía de su perro.

Tras esto continuó: “Siempre con algo nuevo y poniéndonos nerviosos, pero nada se compara con tu alegría y compañerismo, eres el guardián de la familia y de todos los que te rodean. Sé de qué estás con el mejor cuidado y que todo saldrá bien pero no me voy a cansar nunca de decirte lo importante que eres para mí y que por favor te recuperes rápido. (posiblemente tenga otra hernia, pero a penas sepa les contaré)”.

Por último sostuvo que estas imágenes corresponden a más de un año atrás. “Esta foto es de cuando vivíamos en California y nos instalábamos fds enteros en la playa de perros los dos, con un picnic mientras yo lo veía jugar jugar y jugar. @ginelperro”.

