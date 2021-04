La sincera confesión de Cecilia Bolocco sobre Carlos Menem: “No era un hombre para formar familia”

Una de las grandes confesiones que se producirán en el programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, es la que realizó la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, respecto a las decisiones amorosas que tomó en el pasado.

Una de ellas fue la que tuvo en matrimonio con el fallecido expresidente de Argentina, Carlos Menem, con quien estuvo casada un par de años.

“Él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué, porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política”, dijo Bolocco.

Otra de las cosas que habló Cecilia fue sobre su actual relación con “Pepo” Daire, con quien está comprometida y pronto habrá nupcias. “Él ha sido el apoyo más potente que he tenido en mi vida. Construí una familia que siempre añoré, él es mi compañero de vida”.

Cabe señalar que, la entrevista completa de Cecilia Bolocco se emitirá ese jueves a partir de las 22:30 horas en Canal 13.