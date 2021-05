“Tu vida es el ancla de la mía”: Daniela Vega envió especial saludo a su padre por su cumpleaños

El pasado lunes la actriz Daniela Vega utilizó sus redes sociales para compartir una espacial publicación, en donde compartió una postal de su padre Igor Vera, quien se encontraba de cumpleaños.

En la imagen la actriz celebró este hecho, en donde además entregó detalles de cómo es la relación con su progenitor.

“Cuantas veces me dijiste que querías conocer el mundo, y yo te prometí que lo haríamos. Hoy tengo la fortuna de decir que hemos recorrido el globo juntos, y cada vez que te veo subir o bajar del avión, rejuveneces mi mirar, con tus ojos hermosos llenos de entusiasmo”, partió señalando.

Tras esto continuó: “Tan hermosos que uno de ellos nació cristalizado y que los años convirtieron en un cuadro de Magritte. Y con toda la fuerza de tu cielo empavonado has invitado a tu otro ojo a ver por ambos”.

Junto a esto aludió a los puntos del mundo que ha podido recorrer. “Tener la oportunidad de llevarte conmigo y que tú me lleves contigo es la joya más cara de mi colección, es la memoria que escribimos, que estamos compartiendo con los colores que el camino nos presenta. Hoy te escribo desde Madrid, esta vez no pudiste venir, no importa”, sostuvo.

Tras esto Daniela Vega señaló que a pesar de que se encuentra en Madrid, España, aún así “hay flores y torta” en su mesa, en alusión al cumpleaños de su padre.

“Cuando me miras, cuando tú voz de locutor de relatos optimistas dice ‘Daniela, mi amor, que esto o que lo otro’. Con tu mirada de prisma, tus manos blancas y generosas, con tu corazón latiendo, celebro un año más de tu vida, que es el ancla de la mía. Te amo papito. Feliz cumpleaños”, sentenció.

Aquí puedes revisar la publicación: