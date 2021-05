El coqueto comentario de Pascual Fernández tras el quiebre de Gala Caldirola con Mauricio Isla: generó diversos rumores

Durante la jornada de ayer, la modelo Gala Caldirola anunció el quiebre de su relación con el futbolista Mauricio Isla, puntualizando en que “no hay rencor entre nosotros”.

“Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja , hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“, expresó la exchica reality.

Eso sí, aclaro que “las razones de la ruptura son personales pero queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros”, declaró, añadiendo que “decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y por que ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”.

Tras esto, fueron varios los comentarios que recibió la española en apoyo a su determinación, aunque uno de ellos llamó sumamente la atención entre los usuarios de Instagram.

Se trata de un particular y coqueto mensaje publicado por el exchico reality Pascual Fernández en otra postal de la modelo, donde aparece mostrando su cuerpo al “natural”.

En esta atrevida imagen, el español compartió dos emojis de “aplausos”. En tanto, Gala le respondió con un corazón y un emoji de beso.

Esta interacción entre Gala y Psacual generó una gran cantidad de rumores sobre una posible relación entre ambos, lo que el exchico reality desmintió de manera categórica.

Esto sucedió cuando una seguidora le consultó en sus redes sociales: “¿Por qué aseguran que tienes algo que ver con Gala? ¿Por un comentario? Pf”.

Tras esto, Fernández explicó que “se ve que no tienen amigas ninguno. Ya esto lo he vivido antes así que no me afecta. Sólo reflejan las necesidades y carencias de su vida e infancia. No hay otra explicación”, cerró.