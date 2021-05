"Súper en buena se lo digo...": El tenso debate en vivo de Monserrat Álvarez y Mario Desbordes

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se vivió un tenso momento entre Monserrat Álvarez y el candidato presidencial Mario Desbordes.

La situación inició luego de que se contara con un panel político para responder la pregunta “¿cuál es la estrategia para reducir la delincuencia?“.

Uno de los primeros que tomó la palabra fue Iván Moreira, quien realizó hincapié en la falta de respeto que existe hacia Carabineros. “Es cosa de ver Twitter, de ver los videos y hoy no hay respeto por la institución“, sostuvo el senador UDI.

Tras esto la conductor Monserrat Álvarez tomó la palabra y recordó el llamado “Pacogate“, en donde altos mandos de Carabineros robaron 28 mil millones de pesos.

“Finalmente es una institución que está corrompida en su jerarquía y eso, de alguna manera, también rebaja todo compromiso en el resto de los funcionarios“, fue parte de lo que señaló Álvarez, quien luego se dirigió a Mario Desbordes, exmiembro de la institución. “El tema de la corrupción en la policía, ¿es algo que a usted le preocupa?“, le consultó.

Ante esto, Desbordes replicó: “Por supuesto que el tema de la corrupción preocupa”, pero luego mostró diferencias con la periodista: “No comparto la frase suya de que hay corrupción en Carabineros de forma generalizada, porque no hay corrupción de forma generalizada“.

Álvarez lo detuvo ahí, señalando que no dijo eso, lo que llevó a un tenso debate. “¿Pero me deja hablar?“, replicó Desbordes. Pero la periodista volvió a comentar: “Es que como usted me imputó palabras. Yo dije: ‘cómo influye, si hay corrupción en el alto mando, que se robaron 28 mil millones de pesos, en los mandos medios y bajos…“.

Mario Desbordes volvió a tomar las discusión y señaló: “Es bien difícil así el diálogo, Monserrat, si usted argumenta largamente y yo no tengo ni un segundo para contestarle…”.

Tras esto Álvarez insistió en que solo quería aclarar sus palabras, pero Desbordes volvió a arremeter: “Súper en buena se lo digo… Mire, el alto mando está compuesto por 50 generales. Hay un general en el caso del desfalco y que está preso. Están investigando a tres o cuatro generales más y es grave el caso. Hay que condenarlo con mucha fuerza, pero decir que el alto mando está corrupto o que hay corrupción generalizada… Hay casos, sí, y hay que ser muy duros con esos casos. Carabineros no es una policía corrupta y la PDI tampoco“.

Finalmente el candidato presidencial expresó: “Lo que tenemos que hacer es fiscalizar, más transparencia, mucho más control sobre las policías (…) Tiene que haber, y en eso tiene mucha razón, mucho control“.