Cecilia Bolocco habló de su presente en radio y admitió que “está en carpeta un proyecto” para volver a la TV

La conductora del programa ‘¡Viva!’ de Radio Agricultura, Cecilia Bolocco, abordó diversos temas de su actual vida en entrevista con El Mercurio.

La exreina de belleza contó que además del programa en que habla de temas cotidianos, está realizando “Lives” de Instagram los martes y jueves.

‘Soy tan intensa que cuando algo me gusta, le doy y le doy. Entonces, paso todo el día en reuniones por lo de la fundación —CARE, en ayuda a los niños con cáncer— y también tengo que chequear con este ojo clínico cada prenda de la colección. Pero el cariño de la gente me emociona, me dicen ‘reina’, ‘diva’, son tan cariñosos"”, dijo la ex Miss Universo.

En ese contexto, fue consultada por su eventual regreso a la televisión.

“¿Para qué?”, fue su respuesta inmediata. “Está en carpeta un proyecto con Canal 13 que tiene la intención de informar, orientar y educar sobre el cáncer, que es un tema que me mueve. No volvería para hacer cualquier cosa, prefiero invertir mi tiempo en algo verdaderamente importante”, agregó.

Por último, desestimó los comentarios sobre un nuevo casamiento, con el empresario José ‘Pepo’ Daire. “Digo que me voy a casar pronto, pero es para que no me pregunten más”, dijo.