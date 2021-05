Rocío Toscano le puso fin a su relación con el padre de sus mellizos: “Estamos separados, pero todo bien”

La actriz nacional Rocío Toscano recientemente reveló que le dio fin a su relación con el padre de sus mellizos, de acuerdo a lo que informó con LUN.

De acuerdo a sus palabras, este quiebre se debió a diversas razones, siendo una de estas la de que él tiene que vivir en Chile, específicamente en Santiago, ya que tiene otro hijo.

“Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago“, señaló la intérprete.

Tras esto hizo hincapié en cómo ha cuidado a sus dos bebes, sola: “No sé como lo hago, pero lo hago. Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía”, explicó.

Finalmente Toscano, que actualmente reside en Estados Unidos, señala que planea regresar a Chile en las próximas semanas, pero no a Santiago, sino que al sur en donde tiene familia.