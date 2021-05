“Feliz cumpleaños a mi mejor amiga”: Angélica Castro recibió emotivo saludo de su hija Laura en redes sociales

La animadora nacional Angélica Castro cumplió 49 años este martes 11 de mayo, motivo por el cual recibió cientos de saludos de parte de sus seguidores de redes sociales.

Aunque sin duda el saludo más especial fue el que recibió de su hija, Laura de la Fuente, quien conmovió a su madre con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

En la plataforma, la joven sorprendió a los internautas con inéditas postales del recuerdo donde aparece junto a Angélica, las que rápidamente alcanzaron los más de seis mil “likes”.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amiga! La mejor mamá del mundo mundial. Muchas gracias por tu amor y apoyo incondicional y por nunca fallar en hacerme reír”, expresó Lau junto a las imágenes.

A esto agregó: “Me encantan todas las instancias que creas para que podamos estar juntas y no sé cómo, pero siempre logras saber cómo me estoy sintiendo y me ayudas con eso! Te amo mamá“, cerró.

Revisa la publicación a continuación: