VIDEO | “De repente te lo arrebatan”: Ingrid Aceitón expresó sensibles palabras en el Día de la Madre e hizo una especial petición

La modelo Ingrid Aceitón compartió un emotivo video en el marco del Día de la Madre celebrado el pasado domingo, donde reflexionó sobre su propia experiencia, tomando en cuenta que perdió a su hija en gestación cuando tenía siete meses de embarazo.

“Hola a todos y a todas, bueno primero que todo disculpen mi cara, he tratado de hacer el video muchas veces sin llorar, pero me cuesta, ahora voy a tratar de estar más tranquila…”, comenzó expresando Aceitón en su cuenta de Instagram.

“Bueno, hoy he decidido hacer este video simplemente porque me nació, en este día tan especial, obvio, el Día de las Madres. Felicitarlas a todas y cada una de ustedes que tienen a sus hijos, que luchan diariamente por ellos, que lo dan todo, bueno en especial obviamente a mi mama que gracias a Dios aún la puedo disfrutar“, agregó.

“En verdad este video me nació por una razón igual… bueno también felicitar a todas las mamás que somos mamás, pero que lamentablemente la vida o las circunstancias de la vida no nos permitió o no nos ha permitido disfrutar a nuestros hijos físicamente“, reflexionó la exchica reality.

Tras esto, hizo una especial petición: “Como muchos a lo mejor saben mi caso, perdí a mi bebé a los 7 meses, es un dolor horrible, pero más que eso, el video es para quizás a lo mejor una mamá con su angelito en el cielo en estos momentos nadie las ha saludado, porque he escuchado que a la gente le da miedo saludar, le da vergüenza o le da pena, o piensa que se van a enojar o piensan que va a ser peor y no, no es así, porque nosotras también somos madres, fuimos madres, estuvimos embarazadas (…) yo lo digo honestamente y sinceramente con todo mi corazón, que de verdad todas nosotras desde el momento en que sabemos que vamos a hacer mamás, nos empezamos a cuidar, hacemos todo, preguntamos todo, para que nuestro bebé nazca sanito, y de repente te lo arrebatan, la vida te lo arrebata y ya no puedes disfrutarlo físicamente”.

Finalmente sostuvo que es “imposible no llorar, lo siento, pero decirle a todas esas mamás que las abrazo muy fuerte, les mando muchos cariños, que sí son madres, que nadie les diga lo contrario”, fueron parte de sus palabras.

Revisa la publicación acá: