“Estaba arreglado”: Ignacio Román hizo inéditas confesiones sobre la final de “MasterChef”

Una curiosa revelación fue la que realizó Ignacio Román durante el programa “Me Late Prime”, donde se refirió a la final de la competencia de “MasterChef” donde fue finalista junto a Daniela Castro.

Cabe recordar que en aquella época, Castro resultó ganadora del programa realizado entre octubre del 2014 y febrero del 2015, gracias a la positiva evaluación de sus jueces, Christopher Carpentier, Ennio Carota y Yann Yvin

No obstante, Román habló sobre este hecho, asegurando que el concurso “estaba arreglado”. Según explicó, “es como que yo ahora contara que en la final le arreglaron el postre (a Daniela) y a mí no. Y que yo terminé 25 minutos antes de cocinar, y el programa estaba editado. Y que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire“, dijo.

Junto a esto, expresó que “todo eso sabía yo antes de llegar al podio. De hecho, estaba en mi casa, llorando, viendo cómo estaba arreglado el programa“, sostuvo sobre esa época.