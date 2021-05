“Que todos puedan sentir lo mismo”: Belén Mora compartió sensible reflexión con fotografía al natural

La comediante Belén Mora recientemente compartió una postal la natural, junto a la cual compartió una potente reflexión en donde habló de su estado de ánimo y cotidianidad.

En esta se refirió a su presente, tanto personal como laboral, el cual va el ascenso, situación que le gustaría que todos los demás sintieran.

“Chinita de cansancio, pero también de felicidad. Lo que hago me llena, me conmueve y me hace feliz. Desde el café que me preparo, lo que converso con mi hijo; lo que creo con mi pareja. No hay nada que se compare a ser feliz en todos los aspectos“, expresó en una historia.

Finalmente expresó: “Deseo que todos puedan sentir lo mismo“, junto a un emoji.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: