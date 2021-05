Emprendedora conmovió a Cecilia Bolocco: su hijo falleció por el mismo tumor cerebral que afectó a Máximo

En un nuevo capítulo del programa “¡Viva!, con Cecilia Bolocco” de Radio Agricultura, la animadora entrevistó Myriam Toledo, una emprendedora chilena, quien conmovió a Cecilia con su historia de vida. Según explicó la mujer, su hijo falleció tras padecer el mismo cáncer que tuvo Máximo Bolocco.

“Junto con mi mamá hicimos una cadena de oración y pedimos mucho por un precioso niño tan chiquitito, que con menos de un año de vida estaba muy, muy enfermo”, comenzó relatando la conductora del espacio.

“Yo me enteré de este caso a través de Instagram, de una manera muy especial, porque rara vez revisaba yo mi Instagram, y no sé por qué revisé un día y me encuentro con un mensaje de una tía de este pequeño angelito, y me dice que están muy afligidos porque esta criatura tenía un cáncer cerebral, entonces me comuniqué con ella y logré tomar contacto con su mamá“, recordó la exMiss Universo.

“Este angelito de nombre Gaspar tenía increíblemente el mismo tipo de tumor que Máximo, un tumor teratoide rabdoide atípico, sumamente agresivo, etapa 4, y cuando me enteré que era exactamente lo mismo con lo que había sido diagnosticado Máximo, pues empezamos a ver todas las posibilidades de ayudarlo”, sostuvo.

En este sentido, comentó que “lo primero fue ponerme en contacto con su mamá Myriam Toledo, a quien tengo en estos momentos en línea y también con su papá, Diego Cárdenas”.

“Gaspar fue diagnosticado con este tipo de cáncer y empezó su tratamiento, y el 18 de septiembre del año 2020 fue desahuciado, y yo recuerdo haber estado con ustedes, poco tiempo después en el hospital donde lo estaban tratando y ahí nos conocimos en persona. No recuerdo haber llorado tanto al lado de la camita de un angelito como lo hice ese día junto a ustedes”, indicó Cecilia.

Tras esto, la madre del pequeño contó su historia y reveló que todo comenzó cuando empezaron a notar algo extraño en su hijo. Según explicó, se percataron de que estaba estítico y que también que “dejó de mover sus piernas, sus brazos, no se sostenía de pies“.

Posteriormente su estado de salud se complicó y tuvo que ser derivado a la Clínica Las Condes, donde terminó intubado. Fue ahí donde la madre comentó que “llega su doctor y nos dice que el Gaspar tenía un tumor cerebral“. Desde ese momento todo se puso más difícil y lamentablemente el pequeño falleció.

Por otra parte y con respecto al tema económico, durante el programa Myriam junto a su pareja Diego Cárdenas comentaron que tras la muerte de su hijo no pudieron continuar desempeñándose con su emprendimiento durante un tiempo, debido al dolor que sentían. No obstante, ambos se armaron de fuerza y valentía y sacaron adelante su Pyme a pesar de todos los obstáculos.

“Del Carmen y Gaspar” es el nombre de su emprendimiento, con el cual realizan la banquetería de eventos, tales como bautizos y matrimonios. Asimismo, ofrecen coctelería y coffee break.

De esta manera, ambos aprovecharon de dar a conocer su pequeña empresa, con la cual buscan salir a delante en medio de la pandemia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por del carmen y gaspar (@delcarmenygaspar)

Ayudas a las Pymes

Bajo este contexto, es importante destacar algunos programas e instituciones que ayudan a los emprendimientos nacionales, sobre todo en este período de crisis económica que se vive debido a la emergencia sanitaria.

Capital Abeja

Una de las principales ayudas a las Pymes es la que entrega Sercotec, con Capital Abeja, que consiste en hasta $3.500.000 para concretar actividades del proyecto de negocio. De estos, hasta $1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial y hasta $2.000.000 pueden destinarse a inversiones.

Las personas que resultan seleccionadas deben aportar un 20% del cofinanciamiento Sercotec. En tanto, los requisitos para acceder al Capital Abeja son: ser mujer, mayor de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el Sistema de Impuestos Internos (SII) y presentar un proyecto de negocios que cumpla con el foco definido por la convocatoria en la región.

Capital Semilla

Otro apoyo hacia los emprendedores es Capital Semilla, que consiste en un financiamiento inicial para la creación de una microempresa, con despegue y consolidación en las actividades empresariales.

Pueden acceder personas naturales, mayores de 18 años, sin inicio de actividades en primera categoría ante el SII, que presenten un programa de negocio que cumplan con el foco definido por la convocatoria de Sercotec en su región.

El financiamiento máximo a solicitar con Capital Semilla es de 3 millones 500 mil pesos, no reembolsables. Como máximo, el financiamiento aporta el 75% del monto requerido para la ejecución del proyecto. De estos, $1,5 millones pueden destinarse a acciones de gestión empresarial y $2 millones, a inversiones. Las personas que resultan seleccionadas deben aportar 20% del cofinanciamiento Sercotec.

Semilla Corfo

Otra ayuda a la que pueden postular los emprendedores es a Semilla Corfo, que se encarga de financiar hasta 25 millones de pesos, cubriendo el financiamiento de hasta el 75% del costo del proyecto. Para esto, se debe tener en cuenta que se deben destinar $500.000 del cofinanciamiento para pagar un servicio de mentoría de su red. El proyecto debe durar 12 meses pudiendo prorrogarse en casos justificados hasta completar un total de 14 meses.

Los requisitos para acceder a las personas naturales son tener más de 18 años, contar con residencia en Chile, tener ventas que no excedan los $100 millones en los últimos 6 meses, no haber iniciado actividades en SII o que tribute en segunda categoría, sin importar la fecha de iniciación de actividades. Si tributa en primera categoría debe haber iniciado actividades en los giros de primera categoría en los últimos 24 meses. Más información y postulaciones en: semilla@corfo.cl y en el teléfono 600 586 8000.

Fondo Esperanza

Finalmente se encuentra el Fondo Esperanza, que es una organización de desarrollo social pionera en Chile en implementar un servicio integral, enfocado en las emprendedoras y emprendedores de sectores vulnerables, con el objetivo de entregarles herramientas tanto para el desarrollo de sus negocios, como para su crecimiento personal, familiar y social.

Cuentan con más de 15 años de experiencia apoyando a emprendedoras y emprendedores a través de una metodología consistente en la entrega de servicios microfinancieros (microcréditos y microseguros), capacitaciones y el fortalecimiento de sus redes de apoyo, con el objetivo de desarrollar sus negocios y, de esta forma, mejorar sus condiciones de vida, la de sus familias y comunidades.