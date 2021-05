“No fue planificado”: Cecilia Gutiérrez entregó detalles de su sorpresivo embarazo

El pasado lunes la periodista Cecilia Gutiérrez sorprendió a sus compañeros de “Zona de Estrellas”, en donde anunció que estaba esperando a su primer hijo.

La periodista de espectáculos además habló con LUN, en donde entregó detalles de su embarazo.

“No fue un embarazo planificado, para nada. Además que tengo 41 años. Tenía medio descartado el tema de la maternidad, nunca fue algo importante, de realización femenina”, inició señalando.

Luego añadió: “Fue algo que dejé pasar con el tiempo, sentía que que necesitaba más estabilidad, plata y cuando me acerqué a los 40 dejó de ser un tema. De hecho, me enteré en un control de rutina“.

Tras esto señaló que solo sintió un “malestar extraño”, lo cual atribuyó al crossfit, actividad que realiza prácticamente a diario. “Fui al doctor pensando que era una menopausia prematura. Me hicieron una ecografía y a los minutos me dicen: ‘usted está embarazada”, narró.

Ante esta noticia señaló que, en primera instancia, quedó en shock. “Me enteré de todo ya súper embarazada, porque lo único que había sentido es que tenía más sueño y hambre, ganas de comer cosas dulces“.

Por otro lado señaló que el doctor le explicó que “no era un embarazo riesgoso, porque la edad no tiene nada que ver y que tenía buen estado físico. Yo me he sentido impecable”.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: