“Te quería dar las gracias”: La especial invitada que emocionó a Cecilia Bolocco al inicio de su programa

Un emotivo momento se vivió durante la jornada de este miércoles en una nueva emisión del programa de Cecilia Bolocco en Radio Agricultura, puesto que apareció una especial invitada.

Se trata de la madre de la reconocida animadora, quien tomó contacto telefónico con el espacio de la exMiss Universo, para saludar a su hija en el día de su cumpleaños.

Así lo explicó la misma Cecilia, quien comentó que “hoy tengo un programa muy bello, muy desde el corazón para todos ustedes, como siempre preparado con mucho cariño, pero quiero tomarme una pequeña licencia, porque hoy es un día especial para mí, porque es el día de mi cumpleaños”.

En este sentido, la comunicadora expresó: “Perdón que me dé esta licencia, pero he tratado de comunicarme con mi mamá todo el día, la he llamado desde temprano al celular vía WhatsApp, porque estoy en la playa con muy mala señal de teléfono, y ella me ha llamado de vuelta y no hemos podido hablar, entonces le pedí a la radio, que yo como sé que ella me está escuchando, me pongan en contacto con ella”, sostuvo, para luego entablar una conversación con su madre.

“¡Hola Cecilia, muy feliz cumpleaños! todo, todo lo mejor”, expresó la mamá de la animadora sumamente entusiasmada. Tras esto, Bolocco respondió: “Ay que eres linda mamá, es que te llamé muy temprano hoy día, bueno no muy temprano porque me quedé hasta muy tarde trabajando anoche, pero lo primero que hice hoy en la mañana fue llamarte, porque te quería dar las gracias, porque hoy hace 56 años me fuiste a tener ahí en la clínica sin el papá, porque estaba enfermo y eso, quería mandarte un besito y decirte que en lo primero que pensé fue en ti hoy día en la mañana, y quería decirte cuánto te quiero“, dijo.

“Oh, Cecilia yo también y he tratado montones de verte y llamar, pero las llamadas no se reciben en tu celular, así que me quedé con las ganas nomás, entonces llamé a Máximo y él me dijo que cuando llegara me iba a comunicar contigo”, sostuvo posteriormente la madre de Cecilia.

“Sí me di cuenta, te llamé 50 veces (…) así es que bueno, solo quería decirte cuánto te quiero, un beso grande para ti y para el papá, y volveré a intentar después del programa de radio, pero si no me resulta: gracias mamá por todo”, contestó la animadora muy emocionada.

Finalmente, la madre de la modelo respondió que “te quiero mucho y que estés muy bien y que tengas todo tu futuro maravilloso“, cerró.