“No se confundan”: Paulina de Allende-Salazar se refirió a su relación profesional con Diana Bolocco

En las redes circulaba un rumor de que la periodista Paulina De Allende-Salazar y Diana Bolocco no mantenían una buena relación, hecho al cual se refirieron hoy en vivo.

La situación se dio luego de que José Antonio Neme molestó a Diana, señalando que le encantaría tener un compañero como su amigo Eduardo Fuentes en el programa, a lo que ella respondió: “Yo estoy feliz acá, contigo, con la Paulina, a pesar de lo que diga la gente, ¿Paulina, tú eres feliz conmigo?“.

Ante esto, obtuvo una tierna réplica de Allende-Salazar: “A ti te aprendí a querer con el alma”, replicó la comunicadora. “Aprendí, te agradezco la honestidad. También te quiero mucho“.

Tras unos momentos, Paulina optó por tomarse unos minutos para profundizar es esto, acabando con los rumores de “mala onda” que existe entre ambas.

“La Diana, a quien yo no conocía, es una mujer que contesta súper bien, digna, súper directa. Me encanta trabajar con la Diana, no se confundan“, expresó.

Junto a esto además recordó lo que sucedió hace unos días, en donde leyó una acusación contra su hermana. “Cuando tuvimos el problema al aire, la primera que prestó ropa, fue ella“, recordó.