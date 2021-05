“Nadie me hablaba”: Daniel Fuenzalida rememoró su regreso a la TV tras proceso de rehabilitación

Hace algunos años el animador Daniel Fuenzalida no lo pasó nada bien debido a las adicciones. Si bien esto forma parte del pasado, de vez en cuando lo recuerda en entrevistas o en su propio espacio.

Ahora el conductor confesó que tras atravesar este momento, fueron pocas las personas que le dieron apoyo cuando intentó regresar en la televisión.

“Nadie me hablaba. Sólo me saludaba el utilero. Por eso digo que no soy amigo de los rostros de la televisión. A mí, toda la televisión me dio la espalda”, partió señalando Fuenzalida.

Tras esto, también reconoció que algunos sí le dieron una mano. “Esos gestos no se olvidan. A mí me apoyó En Portada, me apoyó UCV, me apoyó la Francisca Correa, que era una ejecutiva, Y Rodrigo Danús porque dijo ‘ya, ok, pruébenlo al aire”, expresó.

Por otro lado señaló que el fallecido Julio Videla movió hilos para que le dieran otra oportunidad en la pantalla, como también lo hizo Rafael Araneda.

“Le dije: ‘Rafa, estoy haciendo un programa en vivo por Twitter’. ‘¿Cómo por Twitter?’, me preguntó. ‘Una cámara en un auto. Te paso a buscar, te dejo en otro lugar y conversamos arriba del auto’. ‘No tengo idea de lo que me estás hablando, pero si te sirve, hagámoslo“, recordó.

Junto a esto también expresó que “Lindorfo” Jiménez le dio una mano cuando animaba “Viva la Mañana”, en el año 2009.

Así, reveló algo inédito: el reconocido veterinario le dijo que se haría el enfermo para que él tuviera la oportunidad de animar el matinal.

“Como ya sabía lo que iba a pasar, ese día me puse una camisa mejor. Dije: ‘Voy animar el matinal del 13, tremenda oportunidad de pasar de atrás y el computador, a estar al frente con Fernanda Hansen’. Espectacular”, cerró Fuenzalida.